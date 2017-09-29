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﻿野生大熊貓棲息地日漸縮小

2017-09-29 列印
　　大貓熊數量雖然上升，野生大熊貓棲息地面積卻不斷減少。中國科學院與美國杜克大學合作研究野生大熊貓棲息變化，研究人員分析衞星影像數據後，發現一九七六年至二○一三年間，大貓熊棲息地受地震、人類侵犯、農業、興建道路、觀光、伐木等因素影響，不但體整面積減少，棲息地更分割成多個小區，令貓熊活動空間愈來愈小。

　　美國密歇根州立大學生學家劉建國指，近年中國當局已停止在大熊貓棲息地伐木，並成立新自然保育區，相信有助保育大熊貓。
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