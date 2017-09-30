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﻿IS公開巴格達迪近日錄音

2017-09-30 列印
　　俄羅斯早前在空襲行動中極可能擊殺極端組織伊斯蘭國領袖巴格達迪，惟該組織日前公開一段巴格達迪錄音講話，他號召極端份子繼續向歐美、俄國發動聖戰，由於講話提及北韓核子和導彈威脅，故相信是近日錄製。

　　伊斯蘭國武裝份子近月在敍利亞、伊拉克節節敗退，失落多個城市控制權，該組織周四在網上發表一段聲稱是巴格達迪錄音講話，錄音長四十六分鐘。他表示，二○一四年烏克蘭克里米亞地區加入俄羅斯聯邦；北韓近日連番試射彈道導彈、核試威脅美日同盟，均顯示美國並非牢不可破。他更號召極端份子繼續向歐美、俄國發動聖戰。

　　美國國防部正在求證錄音真偽，雖然未有結果，但情報部門消息認為，沒有理由懷疑這不是巴格達迪本人。
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