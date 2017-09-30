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﻿美不信北韓 終止核發展

2017-09-30 列印
　　朝鮮半島局勢緊張，美朝領袖各不相讓，而負責東亞及太平洋事務的美國署理助理國務卿董雲裳周四出席國會聽證會時表示，美國政府在中國協助下不斷向北韓施壓，試圖在國際舞台上孤立平壤政府，迫使朝方重返談判桌，但她承認，美國各情報部門均不相信北韓會終止其核子發展計劃。另外，北韓領袖金正恩號召國民準備與美國展開一場決定性戰爭，當地官方傳媒報道，已有四百七十萬人準備作戰。
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