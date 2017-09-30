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﻿孟買火車站天橋人踩人22死

2017-09-30 列印
　　印度發生人踩人意外，造成最少二十二人死亡。事發在昨日上午九時三十分，印度孟買埃爾斯芬通火車站一條有蓋行人天橋，由於當時正值繁忙時間橋上擁滿行人，現場突然傳出上蓋混凝土剝落，甚至天橋倒塌，現場即時陷入恐慌，由於橋面狹窄，途人爭相走避期間引發人踩人意外。
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