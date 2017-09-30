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﻿華府減駐古巴人員數目

2017-09-30 列印
　　華府鑑於數十美國駐古巴大使館工作人員，遭不明聲波或電磁攻擊，導致腦部及聽力受損，但哈瓦那政府未能解釋原因，計劃縮減駐古巴人員數目，包括撤回派駐當地的非必要官員、家眷，涉及人數、是否強制撤離等詳情，美國國務院將在近日公佈。美國國務卿蒂勒森日前與古巴外長會面時，對方提出容許美國聯邦調查局人員到當地調查，惟華府認為古方未有盡力保障美方人員安全，明言考慮暫時關閉大使館。
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