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﻿哈里父愛爆棚 逗「爆谷小偷」

2017-09-30 列印
        英國哈里王子周三在加拿大多倫多觀看一場勇士不敗運動會比賽時遇上「小偷」，哈里當時與友人聊天，英國殘疾田徑運動員大衞亨遜的妻子帶同兩歲女兒坐在哈里右側，小女童趁着王子不為意，伸手入對方爆谷杯內偷爆谷吃；哈里發現後一時主動請女童吃爆谷、一時整蠱女童，又扮鬼臉逗對方開心，兩人互動非常溫馨可愛，亦盡顯哈里充滿父愛。
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