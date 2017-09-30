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﻿裸體版《蒙娜麗莎》 係達文西手筆？

2017-09-30 列印
  法國藝術專家發現一幅出自文藝復興時期藝術大師達文西的裸女描畫。該幅名為《蒙娜瓦娜》炭筆素描畫，自一八六二年起由巴黎孔迪博物館收藏，館方相信它是一幅油畫初稿。近家早前在羅浮宮花費一個月鑑定該畫，結果顯示，畫中人手部、身體幾乎與《蒙娜麗莎的微笑》如出一轍，素描畫尺寸亦幾與名作相同。專家指出，《蒙娜瓦娜》並非《蒙娜麗莎》製本，兩者有可能是姊妹作；並認為《蒙娜瓦娜》大部份是出自達文西之手，但少部份是由一名慣用右手畫家繪畫，專家將會深入檢驗是否達文西用右手執筆繪畫。
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