  • 2017年10月3日 星期二
  • 33º
  • 66%
熱門： 賭城槍擊易行城市 公屋富戶香港快運中秋

日報新聞 > 國際

﻿拒與北韓談判 特朗普稱浪費時間

2017-10-03 列印
　　朝鮮半島危機毫無緩解跡象，美國國務卿蒂勒森日前透露，美朝存有多條直接溝通渠道，惟平壤政府無意重返談判桌。

　　特朗普周日在社交網站twitter表示，蒂勒森欲與「小火箭人」談判是浪費時間，應保留精力做該做的事情。

  他指，過去二十五年來，克林頓、喬治布殊、奧巴馬三位前總統採取善待北韓政策，均未能令平壤當局放棄核計劃，故自己不會採用談判策略。

　　華府官員透露，美朝直接溝通渠道，設立目的是與朝方磋商釋放被拘留美國人事宜；特朗普認為，由於平壤當局近日一再挑釁，故現在並非談判適當時機。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd