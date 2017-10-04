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﻿巴黎氣爆陰謀拘五人

2017-10-04 列印
　　法國首都巴黎第十六區險發生爆炸襲擊，民眾在一幢建築物內發現多個可疑氣體罐，遂報警求助，警員到場後發現四個氣體罐被人淋潑易燃液體，氣罐並連接搖控引爆裝置，拆彈專家奉召到場拆除裝置，警方其後拘捕五名懷疑涉案人士。

　　法國傳媒報道，上周六凌晨約四時三十分，巴黎警方接獲十六區一名居民報案，表示其租住單位門外有嘈雜聲，他其後到屋外查看，發現大廈入口、大堂各擺放有兩罐氣體，氣罐周圍淋有可疑液體，氣罐並連接疑似引爆裝置。

　　大批警員接報到場調查，消防員亦在場戒備，警方發現氣體罐被人淋潑疑似汽油，氣罐且連接以手機制成的搖控引爆裝置，裝置運作正常；拆彈專家奉召到場拆除裝置。

　　警方之後在南部市郊埃松省拘捕五名懷疑涉案人士；司法部門消息指，五人涉嫌干犯與恐怖主義組織有關意圖殺人罪名。巴黎警方反恐部門已接手調查案件。
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