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﻿西班牙稱可用憲法中止加泰自治權

2017-10-04 列印
　　西班牙加泰隆尼亞地區日前舉行獨立公投，九成投票選民均支持獨立後，自治區政府會將公投結果呈交給地區議會，依法展開獨立程序；西班牙首相拉霍伊重申公投違法，司法部長卡塔拉則指，若加泰議會宣佈獨立，馬德里政府可動用憲法權力，中止當地自治權。自治政府領袖普伊格蒙特周一表示，現階段無計劃推進加泰隆尼亞獨立，並要求首相拉霍伊接受國際調停，設法解決分裂危機。

  歐洲委員會重申，事件屬西班牙內政，馬德里政府應根據憲法處理事件。
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