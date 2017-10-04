  • 2017年10月4日 星期三
  • 29º
  • 81%
熱門： 賭城槍擊易行城市 公屋富戶香港快運中秋

日報新聞 > 國際

﻿美要求古巴撤走所有外交官員

2017-10-04 列印
　　美國駐古巴大使館疑遭超音波或電磁武器攻擊，導致逾二十名外交官、使館職員身體不適，需回國治療，部份人更聽覺永久受損。美國國務院繼上周宣佈將大幅削減六成駐古巴人員，停止辦理美國簽證，只會為美國公民提供緊急服務後；總統特朗普決定要求古巴撤走所有派駐美國外交官員、職員，當中有六成人要在指定限期前離境。分析指，雖然華府政府官員強調，美古會維持外交關係，但要求古巴外交人員離境，定會嚴重窒礙兩國雙邊關係發展。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd