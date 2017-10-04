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﻿日產發佈汗液感應汽車座椅 Nissan unveils sweat-sensing car seat

2017-10-04 列印
  Nissan has shown off a prototype sweat-sensing car seat which it says could help prevent road accidents. The technology, called Soak, changes colour if perspiration is high in salt, suggesting dehydration.BBC

  日產展示一種汗液感應汽車座椅的原型，稱有助防止道路意外。這種技術名為「濕透」，當司機的汗水含高鹽份(即意味脫水)，便會令座椅椅套變色。

英國廣播公司
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