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﻿全球最大 樂高屋丹麥揭幕

2017-10-04 列印
        丹麥比隆有一幢造型奇突的建築物落成，它猶如由二十一塊巨型白色樂高積木砌成，原來該幢建築物是全球最大的樂高屋，它佔地一萬二千平方米，廣場中央有一棵十五米高、超過六百萬塊積木砌成、號稱全世界最大樂高作品的樂高樹，展廳內亦擺放三隻用逾六十萬塊積木砌成的大型樂高恐龍；屋內更擺放大量世界各地樂高迷的收藏品，參觀者亦可以親身體驗砌積木樂趣。樂高屋又設有三間不同風格餐廳，提供各種丹麥美食。不過，樂高屋並非免費開放，其門票售價約三十美元（約二百三十四港元），兩歲以下幼兒免費入場。
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