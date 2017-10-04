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﻿倫敦壽司店躋身米芝蓮三星

2017-10-04 列印
　　法國《米芝蓮指南》周二宣佈，位於倫敦梅菲爾區只有九個座位的高級壽司店The Araki躋身英國三星級餐廳之列，與法國名廚艾倫杜卡斯主理的Alain Ducasse at the Dorchester、倫敦戈登拉姆齊餐廳、伯克郡布萊 The Fat Duck及The Waterside Inn齊名。The Araki由日本廚師荒木水都弘主理，他原本在東京經營一間三星餐廳後，其後結束日本業務，二○一四年轉戰倫敦，並選用歐洲魚類，再以有二百年歷史的傳統手法，製作別貝歐洲特色的江戶前壽司。
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