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﻿浣熊自學水管搵食

2017-10-04 列印
  烏鴉、鸚鵡、海豚、黑猩猩均是動物界明星一族，原來外表可愛的浣熊智力亦不可少覷。美國政府農業部國家野生動物研究中心研究員早前安排八隻浣熊參與一項實驗，他們在籠內放置兩支高五十厘米的透明管，其中一支放有粟米芯及棉花糖；另一支則入水和浮於水面的棉花糖。浣熊看見管內棉花糖，伸手入管內卻未能觸到。研究員之後示範將石塊投入水管令水位上升，讓牠們看見原來石塊的密度會導致水位上升，令棉花糖更接近管口。其中兩隻浣熊迅速明白箇中玄機，於是從水管旁拾起石塊投入水管，結果輕而易舉取得棉花糖。
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