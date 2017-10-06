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﻿烏拉圭夥阿根廷巴拉圭 合辦2030世界盃

2017-10-06 列印
　　二○三○年是國際足協舉辦世界盃一百周年，首屆世界盃冠軍烏拉圭，宣佈聯同鄰國阿根廷、巴拉圭聯合申辦二○三○年世界盃決賽周。

　　阿根廷總統馬克里、烏拉圭總統巴斯克斯、巴拉圭總統卡達斯周三在布宜諾斯艾利斯宣佈，三國將聯合申辦二○三○年世界盃決賽周。

　　馬克里表示，舉辦世界盃是三國國民眾共同期盼，強調三國完全有能力舉辦世界盃賽，三方攜手合作更可在申辦過程中展現更強大力量。

　　他透露，該國可劃出六至八個球場館作世界盃比賽場館，而烏拉圭、巴拉圭則各自可提供兩、三個場館。

　　首屆世界盃一九三○年烏拉圭舉行，東道主烏拉圭隊以四比二挫阿根廷隊，奪得雷米金盃。
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