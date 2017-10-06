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﻿拒讓兒子種疫苗密州母判監 Michigan mother jailed for refusing to vaccinate her son

2017-10-06 列印
　　A mother in the US state of Michigan has been sentenced to seven days in jail after she refused a judge's order to have her son vaccinated.　BBC

　　美國密歇根州一名母親拒絕遵守法官的命令讓兒子接種疫苗，被判監七天。　

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