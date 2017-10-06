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﻿聖尼古拉斯墓地 考古發現「聖誕老人原型」

2017-10-06 列印
        聖誕老人每年均為全球的兒童帶來無限夢想，土耳其考古學早前在安塔利亞省聖尼古拉斯教堂地下發現一座完整聖堂、墓地，估計是聖誕老人原型、聖尼古拉斯墓地。

　　考古人員利用雷達，檢查該間地下聖堂，發現它幾乎完好無損，聖堂更有石製浮雕、馬賽克畫裝飾；考古已展開挖掘工作，希望將來可發現聖尼古拉斯遺體。聖尼古拉斯生於西元二七〇年，他是米拉城主教，相傳他喜歡悄悄贈送禮物給他人，荷蘭人之後在每年十二月五日聖尼古拉斯節模仿他送禮物，再逐漸演變成聖誕老人傳說。
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