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﻿奧巴馬拍片送銀婚驚喜

2017-10-06 列印
　　美國前總統奧巴馬與妻子米歇爾結婚二十五周年，二人恩愛如惜。

　　米歇爾周二在費城出席一個婦女會議時，大會突然向她送上驚喜，播放其夫預早錄製的短片，奧巴馬趁短片向米歇爾說出心底話，表示當日是二人結婚二十五周年，感謝對方與他攜手共度四分一個世紀，讚揚米歇爾是一個聖潔、了不起、有耐性的人。奧巴馬直言妻子是極之傑出的伴侶、非凡好友，令他笑口常開，鼓勵他去做正確的事；她更是兩名女兒，乃至全國典範。
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