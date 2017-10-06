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﻿小行星撞地球隕石墜落雲南

2017-10-06 列印
　　內地不少網民目睹前晚有一個火球，劃破香格里拉夜空。美國太空總署表示，周三晚上約八時，一顆小行星撞擊地球，撞擊地點是雲南省香格里拉縣城西北面約四十公里，導致隕石墜落地球。隕石在距離地面三十七公里空中爆炸，威力等於五百四十噸黃色炸藥。麗江、大理、香格里拉等地均有網民表示看到隕石爆炸形成的火球，過程只持續三秒。有人更指，當時聽到砰然巨響，門窗亦強烈震動。
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