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﻿日漢刀殺妻兒六人再燒屋

2017-10-07 列印
　　日本發生倫常慘劇，一名男子昨清晨時份在茨城縣寓所內用刀刺傷妻子、五名子女後縱火燒屋，當局接報到場，婦人及四名子女伏屍屋內，其十一歲女受重傷，惜送院搶救途中不治，疑犯事後到警署自首。

　　事發在昨日清晨約五時，茨城縣日立市消防署接報，表示田尻町一幢三層高縣營公寓發生火警，當局調派十一輛消防車到場灌救，約一小時後撲滅火勢；消防進入火場調查時，發現一具成年女性、四具兒童焦屍，另發現一名身體滿佈刀傷的十一歲女童，遂即時將她送院搶救，惜女童在途中傷重不治。

　　三十二歲男子小松博文事後到警署自首，表示在當日凌晨約四時三十分用刀刺殺三十三歲妻子、五名年齡介乎三至十一歲子女後縱火燒屋，警方以涉嫌謀殺拘捕小松，正調查行兇動機。
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