  • 2017年10月7日 星期六
  • 28º
  • 78%
熱門： 施政報告香港快運賭城槍擊中秋諾貝爾

日報新聞 > 國際

﻿美將重新討論制裁伊朗

2017-10-07 列印
　　美國前總統奧巴馬，二○一五年一手促成美英法德俄中歐盟與伊朗達成，德黑蘭政府同意國際組織到伊朗調查該國有否發展核武，換取國際社會解禁制裁措施。惟特朗普就任美國總統後，一直聲稱伊方未有遵守協議，美國傳媒報道，特朗普將在下周宣佈，基於美國國家利益，華府重新審視該協議，且交由國會重新討論制裁伊朗行動。

  另外，特朗普周四與軍方領袖討論伊朗與北韓問題後，與一眾將領、家屬合照，並形容是暴風雨前夕的平靜，但無解釋「暴風雨」意指為何。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd