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﻿俄火車撞巴士釀17死慘劇

2017-10-07 列印
　　俄國發生火車撞倒巴士意外，造成最少十七人死亡。事發在昨日凌晨約三時三十分，一輛由哈薩克開往俄羅斯的長途巴士，駛經俄國弗拉基米爾州一處鐵路平交道時，疑沒有理會燈號繼續駛過路軌，結果被一列由聖彼得堡開往下諾夫哥羅德的火車攔腰撞上，車身嚴重扭曲變形。事件最少造成十七名巴士乘客死亡，當局正調查意外成因。另有消息指，巴士意外卡在路軌上，司機要求數名乘客下車協助推車，火車駛至該處時收掣不及，高速撞向巴士。
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