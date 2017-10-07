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﻿夢露泳池裸照估值達27萬

2017-10-07 列印
        荷里活已故性感女神瑪麗蓮夢露一九六二年在泳池旁拍攝的一輯裸照，下周三將在紐約拍賣，估計成交價可達三萬五千美元（約二十七萬三千港元）。該輯相片是夢露首次授意拍攝的裸照，相片中她雖然三點不露，泳池中、池邊擺出各種意態撩人的性感姿勢供攝影師拍攝。而夢露拍攝該輯照片四個月後，就赤裸伏屍於加州香閨睡牀上，結束三十六年短促傳奇人生。
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