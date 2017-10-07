  • 2017年10月7日 星期六
  • 28º
  • 78%
熱門： 施政報告香港快運賭城槍擊中秋諾貝爾

日報新聞 > 國際

﻿「無畏女童」贊助商涉歧視 同意補水3900萬

2017-10-07 列印
　　今年三月，美國紐約華爾街著名地標銅牛雕像對面，豎立一座無畏女童銅像，象徵在男性為主金融界中，展現女性的才華、能力。但外國傳媒發現，雕像贊助商道富環球投資公司，曾被控涉嫌歧視女性、黑人員工，出現同工不同酬情況；該公司周三發表明，表示同意與聯邦合同規定計劃辦公室達成和解，公司會支付五百萬美元（約三千九百萬港元）給超過三百名女性、黑人員工，作為同工不同酬補償。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd