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﻿文翠珊或改組內閣撤換外相約翰遜

2017-10-09 列印
　　英國執政保守黨內訌加劇，首相文翠珊日前在保守黨大會上演講不停咳嗽，又遇上示威，被形容為「災難」，令迫宮傳聞不絕。但英國傳媒報道，文翠珊接受英國傳媒訪問時表示，她形容自己做事堅持，暗示或會改組內閣，撤換外相約翰遜。

　　英國首相文翠珊接受《星期日泰晤士報》訪問時，說在大會演說當天感到不適，但她沒想過放棄出席，指自己做事一向堅持到底。被問到會否撤換外相約翰遜，她指個人願意面對任何挑戰，指作為政治領袖，不會退縮，又指選任賢能是首相的職責，相信自己有能力找到合適內閣成員，被傳媒解讀為暗示或會改組內閣，將約翰遜撤職。
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