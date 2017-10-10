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﻿一嚐當超級英雄滋味 漫威VR體驗館落戶釜山

2017-10-10 列印
        亞洲首座漫威虛擬實境體驗館，後日在韓國釜山開幕。體驗館位於釜山東區，佔地一萬三千九百平方米，建築面積為六千六百平方米，遊客可透過虛擬實境、擴增實境、立體影像等最新視像技術，化身鋼鐵奇俠、美國隊長、變型俠醫、雷神、蜘蛛俠等超級英雄，打敗反派拯救世界。體驗館營業時間為周一至五上午十時至晚間十時，周末和假期更營業至深夜十二時，平日成人門票價格為三萬四韓圜（約二百三十二港元），假日門票價格為三萬九千韓圜（約二百六十六港元）。
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