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﻿白俄羅斯佳麗 摘世界輪椅小姐后冠

2017-10-10 列印
　　首屆世界輪椅小姐上周六假波蘭首都華沙舉行，二十四名來自世界各地的佳麗中，不少是兒童、年輕時遇上意外，自此成為殘疾人士，主辦單位波蘭「唯一基金會」希望透過該項比賽，改變輪椅人士形象，並鼓勵行動不便者毋須絕望，只要相信自己，依然能活出燦爛人生。比賽最後由白俄羅斯心理學學生奇奇科娃摘下后冠，南非佳麗蒙亞齊瓦、波蘭佳麗扎瓦津卡分別奪得亞軍、季軍。
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