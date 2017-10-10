﻿ 「木蘭四川醬」重出江湖

田泰安於剛周日終打破連續五個賽日無贏馬的悶局，而且憑「魅影揚飛」和「五十五十」起孖，昨晨他坦言亦鬆一口氣，並希望可於明晚谷戰乘勝追擊，六匹座騎中，他表示以「首映」和「七彩」最具爭勝機會。 列陣第七場二班一千米的「首映」，上仗作轉四歲後的首戰，角逐去季五戰未嘗贏過的一千米直路賽，結果在莫雷拉胯下輕鬆放到贏馬，表現明顯進步。由於莫雷拉停賽，「首映」今次帥權再度落入田泰安手上，田泰安說︰「從『首映』上仗前速後勁兼備收韁贏馬的姿態，跟上季在我胯下的表現比較，馬兒顯然更加成熟進步。賽後牠操練正常，上周二試泥閘再次一放到底掄元，今次轉戰曾經三捷的谷草一千而負一二四磅並非太重，當有望連捷...

2017-10-10