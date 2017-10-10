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﻿ 「木蘭四川醬」重出江湖

2017-10-10 列印
　　美國麥當勞一九九八年配合迪士尼動畫《花木蘭》宣傳，曾推出一款名為「木蘭四川醬」的麥樂雞醬汁，該醬汁原本已被大部份人遺忘，今年四月人氣動畫《Rick And Morty》的主角忽然重提該醬汁，令「木蘭四川醬」再次成為熱話，麥當勞遂於上周六在指定分店限量推出該醬汁一天，結果引來大批粉絲到場輪候購買，最後更因為供不應求，有顧客在分店外示威，甚至有顧客因為醬汁大打出手，店方需報警求助。麥當勞之後發表道歉聲明，且承諾在今年冬季將再度推出「木蘭四川醬」，更暗示會在全美分店供應較長時間。
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