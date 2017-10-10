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﻿貴婦狗「越獄」 大鬧機場

2017-10-10 列印
　　一隻貴婦狗昨日大鬧日本東京羽田機場，導致十四班航機延誤。昨晨約八時五十分，工作人員準備將該隻乘客託運貴賓狗放進前往沖繩那霸機場的航班機艙內時，該隻汪星人突然從籠子「越獄」，跑到停機坪，更一度橫越跑道，跑道需要封閉；最後工作人員在狗主協助下，成功「拘捕」該隻貴婦狗，將牠鎖回籠子繼續行程。受事件影響，跑道封閉超過四十分鐘，十四班航機延誤升降。航空公司下令調查汪星人脫逃原因，防止事件重演。
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