  • 2017年10月10日 星期二
  • 32º
  • 65%
熱門： 施政報告弒母墮樓少女時代貓店長曹星如

日報新聞 > 國際

﻿特朗普與參議員科克爆罵戰

2017-10-10 列印
　　美國總統特朗普與部份共和黨友不和已是公開的秘密，他近日再與競選時期國家安全顧問、共和黨參議員科克隔空爆發罵戰，特朗普批評對方沒有膽量尋求連任；科克則揶揄對方經常無人提點下胡言亂語。

　　共和黨田納西州參議員科克是當內溫和派，素來備受黨人尊重，他原本與特朗普關係良好，競選總統時不但公開支持他，更於外交政策專家時候擔任其國家安全顧問，惟二人關係近日轉趨惡劣。

  特朗普周日在社交網站Twitter表示，科克對方曾尋求自己支持其明年競逐連任參議員，自己回絕後便宣佈退休，形容對方有膽量；更批評，科克為參議院外交關係委員會主席，竟支持差劣的伊朗核子協議。

　　科克則稱，白宮已淪為沒有員工上班的日間成人護理中心，揶揄對方經常無人提點下胡言亂語。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd