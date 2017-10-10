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﻿不滿球員單膝跪地 彭斯離場

2017-10-10 列印
　　美式足球聯盟球員演奏國歌時單膝跪地風波愈演愈烈，副總統彭斯周日偕同妻子到印第安納州，觀看印第安納波利斯小馬主場迎戰三藩市四十九人隊賽事，惟當演奏國歌時，四十九人隊超過二十名球員單膝跪地，小馬隊球員則手挽手以示團結，事件引起彭斯不滿，國歌奏畢便拂袖離場。

  他其後透過日白宮發表聲明，表示他選擇中途場，因為總統特朗普與他均不擁護任何不尊重軍人、國旗、國歌活動。
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