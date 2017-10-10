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﻿羅興亞悲劇 難民船沉沒12死

2017-10-10 列印
　　再有接載緬甸羅興亞人到孟加拉的船隻沉沒，造成少十二人死亡。一艘載有八十至一百名羅興亞人的船隻，周日晚上約九時三十分駛至緬甸與孟加拉交界的納夫河時沉沒，孟加拉海岸防衞隊、軍方接報後到場搜救，先後救起多名生還者，並撈起十二具難者遺體，包括十名兒童、兩名成年男女，目前仍有十人失蹤。當局估十，船難可能因船隻嚴重超載，或事發時天氣惡劣導致。
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