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﻿與哲古華拉之子騎電單車 Riding motorbikes with Che Guevara's son

2017-10-10 列印
  On 9 October 1967, guerrilla leader Ernesto "Che" Guevara was executed in Bolivia. Fifty years on, the BBC's Will Grant takes a motorbike tour of Cuba with the leader's son .BBC

  一九六七年十月九日，游擊隊領袖哲古華拉在玻利維亞被處決。五十年後，英國廣播公司記者格蘭特與哲古華拉的兒子，乘電單車旅行古巴。英國廣播公司
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