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﻿加泰宣佈獨立 巴塞市長籲重回談判桌

2017-10-11 列印
　　西班牙加泰隆尼亞自治區議會昨日開會，討論獨立公投結果，自治區主席普伊格蒙特傍晚發表演說宣佈當地獨立。而加泰地區首府巴塞隆那，市長科洛呼籲普伊格蒙特、首相拉霍伊停止任何令局勢惡化舉動，重回談判桌。

  自治區議會開會前夕，自治區警方增強議會大樓保安，防範發生突發事件。議會召開前，普伊格蒙特所屬加泰隆尼亞歐洲民主黨消息透露，普伊格蒙特可能只在演說中表達獨立訴求，再尋求與馬德里中央政府協商，採取漸進式獨立。巴塞羅那市長科洛周一呼籲中央政府與自治區重回談判桌，警告普伊格蒙特切勿單方面宣佈獨立，使社會撕裂；而拉霍伊亦不可引用憲法收回加泰隆尼亞以並解散地區議會，避免令局勢升溫。
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