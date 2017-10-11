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﻿Sanrio老友記 齊做農場大使

2017-10-11 列印
        月底是萬聖節，美國不少種植南瓜的農場已準備收成，南加州橙縣一個農場今年秋季與日本三麗鷗（Sanrio）合作，邀請Hello Kitty與Keroppi、My Melody及Pochacco等一眾好友坐鎮農場南瓜園，園內有多個卡通人物造型的紙牌供遊人拍照，農田內亦有卡通人物稻草人，Hello Kitty與一眾好友亦不定時出現，與遊客握手合照。除萬聖節外，三麗鷗卡通人物會駐留農場一年，冬天的聖誕樹農場、春天採摘士多啤梨活動及夏天西瓜節亦可見到它們的身影。
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