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﻿加泰暫擱置獨立 尋求與西班牙政府對話

2017-10-12 列印
　　西班牙加泰隆尼亞自治政府主席普伊格蒙周二宣佈暫時擱置宣佈獨立，尋求與中央政府對話，馬德里中央政府昨召開特別內閣會議商討加泰問題。分析認為，首相拉霍伊或會動用憲法權利回收加泰各權、解散地區議會。

　　普伊格蒙在加泰地區議會發表演說，宣佈暫時擱置宣佈獨立，期望與馬德里政府對話，尋求共識。他之後與數十名議員簽署《加泰羅尼亞議員宣言》，呼籲所有國家和國際組織承認加泰隆尼亞是獨立主權國家，促請國際社會與歐盟當局介入調停。

　　西班牙中央政府昨召開特別內閣會議商討加泰問題。副首相德聖瑪麗亞周二重申，當局無意與加泰自治區政府對話。
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