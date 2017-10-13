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﻿特朗普否認 要增核武存量

2017-10-13 列印
　　美國全國廣播公司報道，總統特朗普早前出席國家安全顧問會議時，要求將美國核武庫存量，回復冷戰時期水平。特朗普否認要求增加核武，直斥全國廣播公司捏造新聞，更威脅撤銷該電視台牌照。

　　報道引述三名華府官員稱，特朗普早前出席國家安全顧問會議時，要求將美國核武庫存量，由現時約四千枚，回復至冷戰時期水平約三萬二千枚。特朗普事後在社交網站Twitter發文，強調自己並無要求大幅增加十倍核武庫存，只提出須更新、現代化核武，令美國核武庫時刻保持巔峰狀態。他又直斥全國廣播公司與有線電視新聞網絡一樣捏造新聞，威脅撤銷該電視台牌照。
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