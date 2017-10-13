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﻿加州山火23死 逾300失蹤

2017-10-13 列印
　大批消防員繼續撲救加州山林大火，但受到從太平洋吹來強風影響，火勢仍不斷蔓延，山火至今最少造成二十三人死亡，超過三百人失蹤。

　　山火已蔓延至八個縣，起火地點超過二十個，火場總面積逾六萬八千公頃，警方仍未確定起火原因，初步推斷是強風吹倒架空電纜，觸及樹木，引起大火，火勢乘風迅速蔓延。

　　山火至今最少造成二十三人死亡、超過三百八十人失蹤，二萬名居民緊急疏散到安全地點。酒鄉索馬諾縣最大城鎮聖羅莎是街山火災重災區，當地大部份民房付諸一炬、燒成廢墟。
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