  • 2017年10月13日 星期五
  • 25º
  • 73%
熱門： 施政報告性交轉運弒母墮樓貓店長曹星如

日報新聞 > 國際

﻿自民黨盟友公明黨 料獲300眾院議席

2017-10-13 列印
  日本將於本月二十二日舉行國會眾議院選舉，多項民意調查均顯示，執政自民黨、盟友公明黨，可望在眾議院四百六十五個議席中，取得超過三百席，雖然所佔議席或較改選前減少，但仍能繼續控制議會；由於在野民進黨分裂，東京都知事小池百合子領導的希望之黨，吸納部份民進黨成員後，預計可取得約六十個議席，未能威脅自民黨執政地位；民進黨前幹事長枝野幸男創立的立憲民主黨，則可望取得約三十個議席，晉身眾議院第三大黨。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd