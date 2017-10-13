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﻿赴英遊客數目創紀錄 UK attracting record number of tourists

2017-10-13 列印
  Tourism is booming in the UK with nearly 40 million overseas people expected to have visited the country during 2017 - a record figure.BBC

   英國旅遊業欣欣向榮，預期二○一七年有近四千萬外國人到訪該國，數目創紀錄。

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