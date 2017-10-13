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﻿洛杉磯粉紅警車 喚起關注乳癌

2017-10-13 列印
        美國洛杉磯近日出現一輛充滿少女味的粉紅色警車，原來它並非動漫迷、警察粉絲自製的品，而是貨真價實的洛杉磯警局警車。每年十月是「國際乳癌關注月」，洛杉磯警局亦響應「粉紅革命」活動，推出「粉紅警察臂章行動」，呼籲公眾關注乳癌問題，提醒女性要不時自我檢查，預防勝於治療。洛杉磯警局得到一間著名改裝汽車廠贊助，將威風凜凜的深藍色警車包成粉紅色，在市內巡邏並供市民遊客拍照，而局方亦義賣兩款粉紅警察臂章，善款將會捐贈一個癌症中心。
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