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﻿意教授留家照顧病犬 法官裁定可放有薪假

2017-10-13 列印
  意大利羅馬一名大學女教授，早前因為留家照顧病倒愛犬，並通知校方告假兩天，但她事後發現校方扣除她兩天薪酬，她在一個動物權益組織協助下，入稟法院追討欠薪。意大利法院日前接納控方將寵物犬視為家人的理據，認同入稟人基於關乎親人的重大理由而無法上班，裁定女教授可享有兩天有薪病假。動物權益組織負責人表示，裁決已成為案例，今後意國受薪一族家中愛犬生病時，他們亦可放有薪病假。
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