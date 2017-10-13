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﻿fb旗下企業 明年推平價VR裝置

2017-10-13 列印
  社交網站facebook行政總裁朱克伯格宣佈，集團旗下生產虛擬實境技術公司傲庫路思（Oculus VR），將於明年前出一款廉價頭戴式虛擬實境裝置Oculus Go，Oculus Go售價約一百九十九美元（約一千一百五十港元），遠低於該公司首款頭戴式產虛擬實境裝置Oculus Rift訂價三百九十九美元（約三千一百二十港元）；而Oculus Go更有別於現時同類裝置，毋須接駁電腦或智能手機。朱克伯格預期，該款廉價、簡單的虛擬實境裝置，可推動該種裝置普及化，最終令全球有十億人能體驗虛擬實境樂趣。
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