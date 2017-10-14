瑞士污水處理廠藏真金 一年竟排走1500萬
打工仔「請三放十」享超長假 聖誕外遊貴兩成照爆團
尚有兩個多月便是聖誕節，今年打工仔可以「請三放十」，即請三日假便可連同新年自製十天超長假期。多間旅行社趁聖誕旺季來臨，紛紛加推特色旅行團，有名人帶隊的貴價團已經成團，另不少熱門景點如北歐、日本、韓國等...
2017-10-14
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「中國女巨貪」判囚八年 追繳2630萬賄款
「中國第一女巨貪」、名登內地「百人紅色通緝令」首位的浙江省建設廳前副廳長楊秀珠涉嫌貪污受賄案昨日一審宣判，法院裁定貪污受賄罪成，兩罪合共判處監禁八年，罰款八十萬元人民幣，當局並追繳楊秀珠犯罪所得。 ...
2017-10-14
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瑞士污水處理廠藏真金 一年竟排走1500萬
瑞士研究員發現，當地污水處理廠每年竟排走價值二百萬美元（約一千五百八十萬港元）黃金。瑞士水產科技研究所研究員指，污水處理廠每年從製錶工廠、黃金精煉廠排放的廢水中，約可發現九十五磅黃金碎屑，該類埋藏在廢水污泥內的細微黃金，不但可恢復原貌，甚至能還原成原有價值。研究人員亦在污水系統發現大量銀、稀土礦物等物質，估計每年最少逾六千五百磅含白銀廢水排走，價值約一百八十萬美元（約一千四百萬港元）。
2017-10-14
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My Central入場價1773萬
由長實及市建局合作發展的上環單幢項目My Central，本周提速應市，繼本周初開放示範單位外，更於周四（12日）公佈首批50伙價單，包括兩房及三房戶，售價2273.2萬元起，發展商提供最高22%折扣...
2017-10-14
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觀望氣氛濃厚 港股窄幅上落
市場觀望十九大召開，港股缺乏方向，恒指全日在28400水平上落，收報28476，升17點或0.06%，主要靠友邦（1299）及瑞聲科技（2018）支撐大市，創過新高的騰訊控股（700）及吉利汽車（175）股價回吐，港股全日成交金額873.64億元。 國指收報11519，升19點或0.17%，成交金額873.64億元。全周計恒指累積上升18點或0.06%；國指累積漲60點或0.53%。 耀才證券研究部總監植耀輝預計十九大召開之前，恒指下星期初段依然會於28000至28600水平呈拉鋸狀態，關鍵在於A股行情能否向上，若跌穿28000，散户宜先行減磅。 友邦瑞聲撐市 藍籌...
2017-10-14
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三線盡蓋利物浦 魔兵拆紅牆
下周中同樣要出戰歐聯的利物浦和曼聯，今晚英超早場於晏菲路上演雙紅會。紅魔今戰全方位佔優，防線有悍將艾歷拜利一夫當關；中場有福星安達靴里拉；鋒線又有狀態大勇的盧卡古和米希達利恩，相反紅軍後防蜀中無大將，中場因傷兵要依靠黑腳阿歷士張伯倫，假中鋒羅拔圖法明奴又腳風不順，難怪曾效力兩隊的名宿恩斯分析指作客的曼聯佔盡上風。（now621台、LeSports HK App今晚7:30直播） 鋒線方面，曼聯的盧卡古英超開季七輪獨取七球，今仗再有進帳便可成為英超首位為新東家首八次披甲即入八球的球員。為公為私，他有米希達利恩支援，勢全力攻破利物浦大門。相反，紅軍有攻擊核心沙迪奧文尼因...
2017-10-14
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家電孖寶 全方位激減
精明主婦平日特別留意家庭用品，最近名牌德國寶及廚具品牌Circulon同期舉行精選減價行動，Zoey話事不宜遲，一於約齊姊妹們出發掃貨！ 筍貨低至35折 家電品牌德國寶由即日起至10月29日推出開倉減...
2017-10-14
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結婚兩年一索得男 37歲杏兒順產誕8磅Brendan
37歲的胡杏兒兩年前與李乘德（Philip）拉埋天窗，一直恨生小孩的她今年報喜宣佈懷孕4個月，日前終於「卸貨」順產誕下8磅男B（Brendan），一索得男的杏兒與老公昨日傍晚於社交網報喜，並開心表示：...
2017-10-14
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巴士的點評——你知道交貴租、買貴樓與拉布有關嗎？
見到近日出爐的《施政報告》沒有快速增加土地和房屋供應的方案，就想起半年前與一名熟悉房屋政策的官員的對話。 當時我問該官員，在眾多可以提供大量土地的方法中，填海面對的阻力相對較少，就我所知，在香港島和大嶼山之間的西部水域，政府內部規劃，若作出大規模填海，可以做出一個能夠容納一百萬人的新市鎮。為何不可以加快推行，大量增加土地和房屋供應呢？ 那位官員聞言後微微一笑，說這是很長遠的計劃，十幾年都未搞到，政府打算做西部水域填海計劃的前期顧問報告，向立法會申請撥款。因為立法會財委會拉布，拖了兩年，還未通過。前期顧問報告還未做，還講什麼填海造地呢？即是說單是拉布，已經令到西部...
2017-10-14
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頭號目標——砂漿邦 一放而回
以出馬陣容而論，相信大摩今戰應可取得士哥，不過當中最具星味的「火箭駒」今仗是季內初出，而且這匹四歲馬的目標，應是一月份才開始的四歲系列，本身現評分達九十三分，應已穩得入場券，所以實無必要在現時耗力太多，此類馬的W若被捧得太熱，宜有戒心。 第七場三班泥地一二○○米。「砂漿邦」是踏入在港第二季的四歲澳洲自購馬，本身是早熟種，且在外地於兩歲時一戰即勝便運港，可以預期今季將會盡用。部署上，此駒上季於田草打開勝門，可是季尾最後兩仗及今季初出都是跑泥地，而且三仗都未能跑入三甲，安排似乎有點奇怪。 不過若細心一點看，「砂漿邦」上季在三班贏田草一役，無論賽事水準或段速都未見突出，所以其後多...
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