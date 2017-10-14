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﻿瑞士污水處理廠藏真金 一年竟排走1500萬

2017-10-14 列印
        瑞士研究員發現，當地污水處理廠每年竟排走價值二百萬美元（約一千五百八十萬港元）黃金。瑞士水產科技研究所研究員指，污水處理廠每年從製錶工廠、黃金精煉廠排放的廢水中，約可發現九十五磅黃金碎屑，該類埋藏在廢水污泥內的細微黃金，不但可恢復原貌，甚至能還原成原有價值。研究人員亦在污水系統發現大量銀、稀土礦物等物質，估計每年最少逾六千五百磅含白銀廢水排走，價值約一百八十萬美元（約一千四百萬港元）。
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