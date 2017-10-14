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﻿全球最古老木軍艦 美「憲法號」再啟航

2017-10-14 列印
　　全球最古老現役木製軍艦、美國海軍戰艦憲法號，相隔三年後再次啟航。為慶祝海軍建軍二百四十二周年、憲法號下水二百二十周年，該艘木製戰艦下周四會由波士頓查爾斯敦海軍碼頭出發，駛往城堡島獨立堡壘，屆時會鳴放二十一響禮炮，憲法號駛經當年建造船塢舊址、現時的美國海岸衞隊站時，會再鳴放十七響禮炮致意。憲法號一七九四年開始動工建造，一七九七年十月下水服役，由美國首任總統喬治華盛頓命名，它在「一八一二年戰爭」中，雖被英國皇家海軍戰士號炮彈擊中，卻沒有明顯受損，最後更擊沉戰士號，贏得「老鐵殼」綽號。
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