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﻿遭塔利班綁架五口家獲救

2017-10-14 列印
　　巴基斯坦軍方日前成功解救一個被塔利班武裝組織綁架五年的美加籍家庭，夫婦在禁錮期間先後誕下三名子女，一家五口安然無恙，已由陸路離開阿富汗前往巴基斯坦。美國、巴基斯坦政府周四證實，獲救兩名成年人分別是加籍男子博伊爾及其美籍妻子科爾曼，二人一二年結婚後到阿富汗旅行時，被一批塔利班武裝份子綁架禁錮，其間二人先後誕下三名子女。巴基斯坦軍方日前接獲美國情報，得悉武裝份子安排博伊爾一家由阿富汗轉移巴基斯坦古勒姆特區，軍方周三採取行動，救出博伊爾一家五口。

　　美國總統特朗普讚揚巴基斯坦政府努力營救人質，相信行動有助推動兩國關係發展。
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