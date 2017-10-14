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﻿北韓淺層地震 南韓：非人為因素

2017-10-14 列印
　　北韓豐溪里核試場附近昨發生黎克特制二點七級地震，韓國當局相信，地震並非人為因素引起。地震在昨日凌晨時份發生，震央在咸鏡北道豐溪里核試場附近，震源深度三公里，屬淺層地震。由於地震時間距離十月十日北韓勞動黨七十二周年黨慶僅三天，外界擔心地震由核試引起，而韓國當局則相信，今次地震並非人為因素引起。專家認為，平壤政府上月三日進行第六次核試後，或令豐溪里山區地層變得不穩定，導致餘震頻繁。
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