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﻿特朗普簽署行政命令削奧巴馬醫改

2017-10-14 列印
　　美國總統特朗普周四簽署行政命令，令保險公司更容易銷售廉價醫療保險產品。特朗普形容，該項行政命令這是廢除「奧巴馬醫保」、推出替代方案 的重要一步，行政命令將醫療保險增強產品競爭力，為消費者提供更多選擇，影響數以百萬計國民。但民主黨警告，該做法或導致市場出現質素低劣的醫保產品，普羅大眾是最終受害人。簽署儀式亦發生一段插曲，當特朗普發表講話後，忘記簽署行政命令，便準備離開白宮羅斯福廳，最後由副總統彭斯提醒，才轉身返回辦公桌簽署。
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