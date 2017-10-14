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﻿昂山設委員會 應對羅興亞難民問題

2017-10-14 列印
　　緬甸國務資政昂山素姬周四發表電視演說，表示政府已成立委員會，專責推動若開邦和平、發展，又稱政府已和鄰國孟加拉商討安排羅興亞難民回國，並尋求聯合國、世界銀行等組織協助。她承認，國家在難民危機上面對廣泛批評，她呼籲全國團結一致處理問題。聯合國秘書長古特雷斯已委派副秘書長費爾特曼昨訪問緬甸，會晤當地政府官員商討羅興亞人的問題，包括停止若開邦軍事行動、開放人道救援、難民返國安排。
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